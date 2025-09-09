От удара по Яровой пострадала сотрудница Укрпошти. Пенсии будут раздавать иначе
Сотрудница Укрпошти ранена из-за удара управляемой авиабомбой по селу Яровая в Донецкой области. Компания изменит процедуру выплат на прифронтовых территориях, сообщил гендиректор Укрпошти Игорь Смелянский.
Ранения получила начальница отделения Укрпошти Юлия. Водитель оказал ей оперативную помощь, женщина в больнице без угрозы жизни.
Смелянский отметил, что с начала полномасштабной войны Укрпошта постоянно изменяла процедуры безопасности.
"Как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты", – сказал он.
Укрпошта договорилась с военно-гражданской администрацией изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, чтобы "найти баланс" между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами. Детали публично комментировать не будут.
- Днем 9 сентября Россия сбросила КАБ на очередь за пенсиями в Яровой в Донецкой области. По состоянию на 12:30 было известно о 21 погибшем и 17 раненых.
- По данным городской военной администрации, количество погибших впоследствии возросло до 23, а раненых – до 18. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, подавляющее большинство жертв – люди пенсионного возраста.
