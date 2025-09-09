От удара по Яровой пострадала сотрудница Укрпошти. Пенсии будут раздавать иначе

Авто Укрпошти было замаскировано под деревьями, в компании не исключают, что локацию кто-то сдал

Удар по Яровой (Фото: Нацполиция)

Сотрудница Укрпошти ранена из-за удара управляемой авиабомбой по селу Яровая в Донецкой области. Компания изменит процедуру выплат на прифронтовых территориях, сообщил гендиректор Укрпошти Игорь Смелянский.

Ранения получила начальница отделения Укрпошти Юлия. Водитель оказал ей оперативную помощь, женщина в больнице без угрозы жизни.

Смелянский отметил, что с начала полномасштабной войны Укрпошта постоянно изменяла процедуры безопасности.

"Как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты", – сказал он.

Укрпошта договорилась с военно-гражданской администрацией изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, чтобы "найти баланс" между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами. Детали публично комментировать не будут.

