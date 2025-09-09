После удара по Яровой эвакуировали уже восемь жителей, среди них и ребенка – фото

Место атаки в Яровой (Фото: МВД)

После удара управляемой авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области утром 9 сентября уже эвакуированы восемь человек, среди них и ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, после удара полиция получила обращение по эвакуации жителей Яровой Лиманской городской общины Краматорского района. Эвакуационные группы полиции "Белые ангелы" уже вывезли восемь человек, среди них и семилетняя девочка. Всего 9 сентября из этого района эвакуировали 22 человека.

Спасатели на месте потушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара, а следователи полиции зафиксировали последствия и доставили тела погибших для экспертизы.

"Начинается процесс идентификации с использованием мобильной ДНК-лаборатории ANDE. Работает штаб полиции для обращений родных. Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых из мобильных стабпунктов в больницы", – сообщил Клименко.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД