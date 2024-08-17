Скандал з відновленням Охматдиту. В.о. директора лікарні став Олександр Урін

Раніше цього самого дня Віктор Ляшко відсторонив Володимира Жовніра

Віктор Ляшко та Олександр Урін (Фото: Facebook-акаунт Ляшка)

Тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Охматдиту призначено Олександра Уріна. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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У суботу, 17 серпня, Ляшко зустрівся з декількома завідувачами відділень дитячої лікарні, щоб почути їхні думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись заклад.

За результатами зустрічі було ухвалено рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна, який зараз очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі свого боку теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося", – написав Ляшко.

Раніше цього самого дня Ляшко відсторонив генерального директора Охматдиту Володимира Жовніра після скандалу довкола грошей, які збирали на ремонт лікарні після російської атаки. Міністр повідомив, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

Вранці 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Майже одразу оголосили тендер на відновлення, і 1 серпня стало відомо, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні маловідому компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру повинна була становити 307 млн грн, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше.

Через значний суспільний резонанс результати тендеру скасували, буде новий відбір уже за правилами Prozorro.

16 серпня спалахнув новий скандал, коли стало відомо про відмову фонду перераховувати зібрані гроші на рахунок лікарні.

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