Скандал с восстановлением Охматдета. И.о. директора больницы стал Александр Урин

Ранее в этот же день Виктор Ляшко отстранил Владимира Жовнира

Виктор Ляшко и Александр Урин (Фото: Facebook-аккаунт Ляшко)

Временным исполняющим обязанности генерального директора Охматдета назначен Александр Урин. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В субботу, 17 августа, Ляшко встретился с несколькими заведующими отделениями детской больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должно двигаться и развиваться заведение.

По результатам встречи было принято решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Урина, который сейчас возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

"Убедился, что коллектив больницы ему доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся", — написал Ляшко.

Ранее в этот же день Ляшко отстранил генерального директора Охматдета Владимира Жовнира после скандала вокруг денег, которые собирали на ремонт больницы после российской атаки. Министр сообщил, что Национальная полиция открыла уголовное производство. Кроме этого, идет внутренняя проверка Минздрава.

Утром 8 июля 2024 года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

Почти сразу же объявили тендер на восстановление, и 1 августа стало известно, что благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" выбрал для ремонта больницы малоизвестную компанию "Буд-Технолоджи". Стоимость тендера должна была составлять 307 млн грн, хотя другие компании были готовы выполнить работы дешевле.

Из-за значительного общественного резонанса результаты тендера отменили, будет новый отбор уже по правилам Prozorro.

16 августа разразился новый скандал, когда стало известно об отказе фонда перечислять собранные деньги на счет больницы.

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