Центральний ЖД вокзал у Києві "засяяв": Укрзалізниця запустила артінсталяцію до Різдва – фото

Центральний вокзал у Києві (Фото: Укрзалізниця/Facebook)

У Києві на Центральному залізничному вокзалі з'явилася масштабна інтерактивна світлова інсталяція "Поділись світлом". Про це повідомила Укрзалізниця.

Фасад вокзалу засяяв різними кольорами. А кожен охочий може стати "співавтором" сяйва – відсканувати QR-код на інформаційному стенді біля входу, обрати колір і залишити коротке повідомлення, яке з’явиться просто на фасаді вокзалу, як "частинка спільного світла".

Проєкт реалізований лабораторією сучасного світлового мистецтва Expolight arts за підтримки Укрзалізниці та втілений українським митцем і світловим дизайнером Миколою Каблукою.

Інсталяція працює автономно на генераторах. Вона запрацювала 21 грудня і буде доступна до 26 грудня включно з 05:00 до 07:30 та з 17:00 до 23:00.

Офіційний Telegram-канал компанії ДТЕК опублікував фото Батьківщини-мати у Києві, яка також огорнута сяйвом, а на ній напис "світло тримається".

"Так, світло тримається! Напередодні найдовшої ночі року нам про це нагадує Батьківщина-Мати з пагорбів вічного Києва. А вже завтра – День енергетика. Не забудьте привітати родичів, друзів та близьких, причетних до цієї професії. Україна неодмінно переможе темряву", – зазначили в кампанії.

Батьківщина-мати у Києві (Фото: t.me/dtek_ua)

