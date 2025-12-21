Центральный ЖД вокзал в Киеве "засиял": Укрзализныця запустила артинсталляцию к Рождеству, фото

Артинсталляция на железнодорожном вокзале будет работать включительно до 26 декабря

Центральный вокзал в Киеве (Фото: Укрзализныця/Facebook)

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале появилась масштабная интерактивная световая инсталляция "Поделись светом". Об этом сообщила Укрзализныця.

Фасад вокзала засиял разными цветами. А каждый желающий может стать "соавтором" сияния – отсканировать QR-код на информационном стенде у входа, выбрать цвет и оставить короткое сообщение, которое появится прямо на фасаде вокзала, как "частичка общего света".

Проект реализован лабораторией современного светового искусства Expolight arts при поддержке Укрзализныци и воплощен украинским художником и световым дизайнером Николаем Каблуком.

Инсталляция работает автономно на генераторах. Она заработала 21 декабря и будет доступна до 26 декабря включительно с 05:00 до 07:30 и с 17:00 до 23:00.

Официальный Telegram-канал компании ДТЭК опубликовал фото Родины-матери в Киеве, которая также окутана сиянием, а на ней надпись "свет держится".

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает Родина-Мать с холмов вечного Киева. А уже завтра – День энергетика. Не забудьте поздравить родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии. Украина непременно победит тьму", – отметили в кампании.

Родина-мать в Киеве (Фото: t.me/dtek_ua)

