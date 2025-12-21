В Сан-Франциско случился блэкаут: 130 000 абонентов обесточены, на дорогах пробки – видео
Отключение света в Сан-Франциско (Фото: x.com/SF_emergenc)

В Сан-Франциско, что в штате Калифорния, случился блэкаут – около 130 000 потребителей остались без электроэнергии из-за пожара на электрической подстанции. Об этом сообщает ABC news со ссылкой на компанию Pacific Gas & Electric Company.

Первые отключения электроэнергии были зафиксированы около 13:00 20 декабря (около 00:00 21 декабря по Киеву), а к 16:30 (02:30 по Киеву) энергосистема стабилизировалась, что предотвратило дальнейшие отключения. Пожар удалось взять под контроль только к 18:00 (04:00 по Киеву). 

По данным компании PG & E, повреждения подстанции были "значительными и масштабными", но никто из сотрудников и населения не пострадал. Причина пожара на подстанции расследуется.

"Ущерб от пожара на нашей подстанции был значительным, и ремонтные работы и безопасное восстановление будут сложными. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока не будет восстановлено электроснабжение всех потребителей", – заявили в в компании.

Отключения электроэнергии произошли в субботу перед Рождеством – одним из самых оживленных дней для покупок в году в США, отметил член наблюдательного совета Сан-Франциско Мэтт Дорси. Это привело к пробкам на дорогах, так как светофоры не работали.

Также некоторые предприятия были вынуждены приостановить работу и закрыть помещения.

К 07:30 21 декабря (17:30 по Киеву) электроснабжение удалось восстановить примерно 110 000 абонентам, еще 21 000 абонентов находятся в Пресидио, районе Ричмонд, парке Голден Гейт и небольших районах в центре Сан-Франциско. Всего население города составляет около 800 000 человек. 

Отключения света (SF_emergency/X)

