В Сан-Франциско случился блэкаут: 130 000 абонентов обесточены, на дорогах пробки – видео
В Сан-Франциско, что в штате Калифорния, случился блэкаут – около 130 000 потребителей остались без электроэнергии из-за пожара на электрической подстанции. Об этом сообщает ABC news со ссылкой на компанию Pacific Gas & Electric Company.
Первые отключения электроэнергии были зафиксированы около 13:00 20 декабря (около 00:00 21 декабря по Киеву), а к 16:30 (02:30 по Киеву) энергосистема стабилизировалась, что предотвратило дальнейшие отключения. Пожар удалось взять под контроль только к 18:00 (04:00 по Киеву).
По данным компании PG & E, повреждения подстанции были "значительными и масштабными", но никто из сотрудников и населения не пострадал. Причина пожара на подстанции расследуется.
"Ущерб от пожара на нашей подстанции был значительным, и ремонтные работы и безопасное восстановление будут сложными. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока не будет восстановлено электроснабжение всех потребителей", – заявили в в компании.
Отключения электроэнергии произошли в субботу перед Рождеством – одним из самых оживленных дней для покупок в году в США, отметил член наблюдательного совета Сан-Франциско Мэтт Дорси. Это привело к пробкам на дорогах, так как светофоры не работали.
Также некоторые предприятия были вынуждены приостановить работу и закрыть помещения.
К 07:30 21 декабря (17:30 по Киеву) электроснабжение удалось восстановить примерно 110 000 абонентам, еще 21 000 абонентов находятся в Пресидио, районе Ричмонд, парке Голден Гейт и небольших районах в центре Сан-Франциско. Всего население города составляет около 800 000 человек.
Power went out in San Francisco yesterday, and all the self-driving Waymo cars didn't know what to do when the street lights went dark. 😁— Brad Cooper (@mvhacking) December 21, 2025
Brought traffic to a halt in many intersections.
Looks like they need to re-read page 34 of the CA Driver's Manual! pic.twitter.com/pXNnijdB4l
Video shows Waymo vehicles stopped mid-intersection with hazard lights flashing, forcing other cars to maneuver around them. Waymo halted service citywide around 8 p.m. Saturday due to the widespread PG&E outage in S.F..— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 21, 2025
🎥: Kevin Chen
Read more >> https://t.co/rmBVbAO7gE pic.twitter.com/DpFTdQiRvN
Nearly 125,000 San Francisco households and businesses lost power Saturday due to PG&E blackouts that brought a massive portion of the city to a halt — darkening businesses and homes, causing traffic jams and forcing BART trains to bypass at least two downtown stations. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 21, 2025
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) December 21, 2025
Update on the major power outage in San Francisco, CA
PG&E gives press release stating they are still working to restore power after a fire at a downtown substation.
They say that they have restored power to about 110,000 people with another 21,000 still… pic.twitter.com/bqkDtJGPk8
