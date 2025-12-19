В Днепре избили энергетиков во время отключения света

Жители города неоднократно применяли силу в отношении энергетиков, один из них получил телесные повреждения

Работники ДТЭК (Иллюстративное фото: ДТЭК)

В Днепре жители домов, где не выключали свет во время общих отключений, напали на энергетиков. ЧАО "Предприятие по энергетике "Центральная энергетическая компания" заявлял, что случаев было несколько.

По данным компании, события произошли на улице Академика Янгеля. Ранее дома по указанному адресу не отключали от электроэнергии, поскольку они находились на линии с критической инфраструктурой. Сейчас отключения осуществляются в ручном режиме.

"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли за собой значительную задержку восстановления электроснабжения подчерги 5.2.", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пребывание домов на линиях с критической инфраструктурой не дает жителям никаких привилегий. Отключение таких домов будет происходить на равных условиях с другими потребителями города.

Также в ЦЭК сообщили, что материалы по нападениям переданы в Национальную полицию для открытия уголовного производства. По состоянию на написание материала в полиции не комментировали инцидент.