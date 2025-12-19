В Дніпрі побили енергетиків під час відключення світла

Жителі міста неодноразово застосовували силу відносно енергетиків, один з них отримав тілесні ушкодження

Працівники ДТЕК (Ілюстративне фото: ДТЕК)

У Дніпрі мешканці будинків, де не вимикали світло під час загальних відключень, напали на енергетиків. ПрАТ "Підприємство з енергетики "Центральна енергетична компанія" заявила, що випадків було декілька.

За даними компанії, події трапились на вулиці Академіка Янгеля. Раніше будинки за вказаною адресою не відключали від електроенергії, оскільки вони перебували на лінії з критичною інфраструктурою. Зараз відключення здійснюються у ручному режимі.

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.", – йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не дає мешканцям жодних привілеїв. Відключення таких будинків відбуватиметься на рівних умовах з іншими споживачами міста.

Також у ЦЕК повідомили, що матеріали щодо нападів передано до Національної поліції для відкриття кримінального провадження. Станом на написання матеріалу в поліції не коментували інцидент.