У Сан-Франциско стався блекаут: 130 000 абонентів знеструмлено, на дорогах затори – відео
Вимкнення світла в Сан-Франциско (Фото: x.com/SF_emergenc)

У Сан-Франциско, що в штаті Каліфорнія, стався блекаут – близько 130 000 споживачів залишилися без електроенергії через пожежу на електричній підстанції. Про це повідомляє ABC news з посиланням на компанію Pacific Gas & Electric Company.

Перші відключення електроенергії було зафіксовано близько 13:00 20 грудня (близько 00:00 21 грудня за Києвом), а до 16:30 (02:30 за Києвом) енергосистема стабілізувалася, що запобігло подальшим відключенням. Пожежу вдалося взяти під контроль тільки до 18:00 (04:00 за Києвом).

За даними компанії PG & E, пошкодження підстанції були "значними і масштабними", але ніхто зі співробітників і населення не постраждав. Причину пожежі на підстанції розслідують.

"Збиток від пожежі на нашій підстанції був значним, і ремонтні роботи та безпечне відновлення будуть складними. Ми продовжуватимемо роботу доти, доки не буде відновлено електропостачання всіх споживачів", – заявили в компанії.

Вимкнення електроенергії сталися в суботу перед Різдвом – одним із найжвавіших днів для покупок у році в США, зазначив член наглядової ради Сан-Франциско Метт Дорсі. Це призвело до заторів на дорогах, оскільки світлофори не працювали.

Також деякі підприємства були змушені призупинити роботу і закрити приміщення.

До 07:30 21 грудня (17:30 за Києвом) електропостачання вдалося відновити приблизно 110 000 абонентам, ще 21 000 абонентів перебувають у Пресідіо, районі Річмонд, парку Голден Гейт і невеликих районах у центрі Сан-Франциско. Загалом населення міста становить близько 800 000 осіб.

Вимкнення світла (SF_emergency/X)

