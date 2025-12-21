У Сан-Франциско стався блекаут: 130 000 абонентів знеструмлено, на дорогах затори – відео

Вимкнення світла в Сан-Франциско (Фото: x.com/SF_emergenc)

У Сан-Франциско, що в штаті Каліфорнія, стався блекаут – близько 130 000 споживачів залишилися без електроенергії через пожежу на електричній підстанції. Про це повідомляє ABC news з посиланням на компанію Pacific Gas & Electric Company.

Перші відключення електроенергії було зафіксовано близько 13:00 20 грудня (близько 00:00 21 грудня за Києвом), а до 16:30 (02:30 за Києвом) енергосистема стабілізувалася, що запобігло подальшим відключенням. Пожежу вдалося взяти під контроль тільки до 18:00 (04:00 за Києвом).

За даними компанії PG & E, пошкодження підстанції були "значними і масштабними", але ніхто зі співробітників і населення не постраждав. Причину пожежі на підстанції розслідують.

"Збиток від пожежі на нашій підстанції був значним, і ремонтні роботи та безпечне відновлення будуть складними. Ми продовжуватимемо роботу доти, доки не буде відновлено електропостачання всіх споживачів", – заявили в компанії.

Вимкнення електроенергії сталися в суботу перед Різдвом – одним із найжвавіших днів для покупок у році в США, зазначив член наглядової ради Сан-Франциско Метт Дорсі. Це призвело до заторів на дорогах, оскільки світлофори не працювали.

Також деякі підприємства були змушені призупинити роботу і закрити приміщення.

До 07:30 21 грудня (17:30 за Києвом) електропостачання вдалося відновити приблизно 110 000 абонентам, ще 21 000 абонентів перебувають у Пресідіо, районі Річмонд, парку Голден Гейт і невеликих районах у центрі Сан-Франциско. Загалом населення міста становить близько 800 000 осіб.

Вимкнення світла (SF_emergency/X)

У Сан-Франциско вчора вимкнулося світло, і всі самокеровані машини Waymo не знали, що робити, коли на вулицях потемніло освітлення. 😁



Зупинив рух транспорту на багатьох перехрестях.



Схоже, їм потрібно перечитати сторінку 34 посібника водія CA! pic.twitter.com/pXNnijdB4l - Бред Купер (@mvhacking) 21 грудня 2025 року

На відео видно, що автомобілі Waymo зупинилися посередині перехрестя з миготливими габаритними вогнями, що змушує інші автомобілі маневрувати навколо них. Waymo призупинив роботу по всьому місту близько 20:00. У суботу через широкомасштабне перебої в роботі PG&E у Сан-Франциско.



🎥: Кевін Чен



Читати далі >> https://t.co/rmBVbAO7gE pic.twitter.com/DpFTdQiRvN - San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 21 грудня 2025 року

Майже 125 000 домогосподарств і підприємств Сан-Франциско втратили електроенергію в суботу через відключення електроенергії компанією PG&E, що призвело до припинення роботи значної частини міста: темніння в бізнесі й будинках, утворення заторів на дорогах, а також змусило поїзди BART оминути щонайменше дві станції в центрі міста. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz - San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 21 грудня 2025 року

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Оновлення про велике відключення електроенергії в Сан-Франциско, штат Каліфорнія

PG&E видає прес-реліз про те, що все ще працює над відновленням електроенергії після пожежі на підстанції в центрі міста.



Кажуть, що відновили електроенергію приблизно 110 000 людей, ще 21 000 все ще.. pic.twitter.com/bqkDtJGPk8 - Тодд Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 21 грудня 2025 року