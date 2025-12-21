У Сан-Франциско стався блекаут: 130 000 абонентів знеструмлено, на дорогах затори – відео
У Сан-Франциско, що в штаті Каліфорнія, стався блекаут – близько 130 000 споживачів залишилися без електроенергії через пожежу на електричній підстанції. Про це повідомляє ABC news з посиланням на компанію Pacific Gas & Electric Company.
Перші відключення електроенергії було зафіксовано близько 13:00 20 грудня (близько 00:00 21 грудня за Києвом), а до 16:30 (02:30 за Києвом) енергосистема стабілізувалася, що запобігло подальшим відключенням. Пожежу вдалося взяти під контроль тільки до 18:00 (04:00 за Києвом).
За даними компанії PG & E, пошкодження підстанції були "значними і масштабними", але ніхто зі співробітників і населення не постраждав. Причину пожежі на підстанції розслідують.
"Збиток від пожежі на нашій підстанції був значним, і ремонтні роботи та безпечне відновлення будуть складними. Ми продовжуватимемо роботу доти, доки не буде відновлено електропостачання всіх споживачів", – заявили в компанії.
Вимкнення електроенергії сталися в суботу перед Різдвом – одним із найжвавіших днів для покупок у році в США, зазначив член наглядової ради Сан-Франциско Метт Дорсі. Це призвело до заторів на дорогах, оскільки світлофори не працювали.
Також деякі підприємства були змушені призупинити роботу і закрити приміщення.
До 07:30 21 грудня (17:30 за Києвом) електропостачання вдалося відновити приблизно 110 000 абонентам, ще 21 000 абонентів перебувають у Пресідіо, районі Річмонд, парку Голден Гейт і невеликих районах у центрі Сан-Франциско. Загалом населення міста становить близько 800 000 осіб.
У Сан-Франциско вчора вимкнулося світло, і всі самокеровані машини Waymo не знали, що робити, коли на вулицях потемніло освітлення. 😁- Бред Купер (@mvhacking) 21 грудня 2025 року
Зупинив рух транспорту на багатьох перехрестях.
Схоже, їм потрібно перечитати сторінку 34 посібника водія CA! pic.twitter.com/pXNnijdB4l
На відео видно, що автомобілі Waymo зупинилися посередині перехрестя з миготливими габаритними вогнями, що змушує інші автомобілі маневрувати навколо них. Waymo призупинив роботу по всьому місту близько 20:00. У суботу через широкомасштабне перебої в роботі PG&E у Сан-Франциско.- San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 21 грудня 2025 року
🎥: Кевін Чен
Читати далі >> https://t.co/rmBVbAO7gE pic.twitter.com/DpFTdQiRvN
Майже 125 000 домогосподарств і підприємств Сан-Франциско втратили електроенергію в суботу через відключення електроенергії компанією PG&E, що призвело до припинення роботи значної частини міста: темніння в бізнесі й будинках, утворення заторів на дорогах, а також змусило поїзди BART оминути щонайменше дві станції в центрі міста. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz- San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 21 грудня 2025 року
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️- Тодд Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 21 грудня 2025 року
Оновлення про велике відключення електроенергії в Сан-Франциско, штат Каліфорнія
PG&E видає прес-реліз про те, що все ще працює над відновленням електроенергії після пожежі на підстанції в центрі міста.
Кажуть, що відновили електроенергію приблизно 110 000 людей, ще 21 000 все ще.. pic.twitter.com/bqkDtJGPk8
