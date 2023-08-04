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До Ради внесли законопроєкт про покарання "нічних гонщиків"

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 15:32
До Ради внесли законопроєкт про покарання
Спортивний гоночний автомобіль (Ілюстративне фото - EPA)

До Верховної Ради внесено законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна. Про це повідомив у Telegram депутат фракції Голос Ярослав Железняк.

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Законопроєкт 9564 зареєстрований 4 серпня. Його автори пропонують доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, яка запроваджує відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Перше таке порушення пропонується карати штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторне – штрафом у 2000 мінімальних доходів та позбавленням прав водія на строк до шести місяців.

Ініціатором законопроєкту став голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

  • 25 липня 23-річний водій легкового автомобіля Volkswagen наїхав на військовослужбовців Нацгвардії на блокпосту. Один із нацгвардійців загинув, ще один був госпіталізований у тяжкому стані.

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Сергій Бережний
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