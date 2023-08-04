В Раду внесли законопроект о наказании "ночных гонщиков"
В Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий административное наказание для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя. Об этом сообщил в Telegram депутат фракции Голос Ярослав Железняк.
Законопроект 9564 зарегистрирован 4 августа. Его авторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая вводит ответственность за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.
Первое такое нарушение предлагается наказывать штрафом до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, повторное – штрафом в 2000 минимальных доходов и лишением водительских прав на срок до шести месяцев.
Инициатором законопроекта стал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
- 25 июля 23-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen наехал на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на посту. Один из нацгвардейцев погиб, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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