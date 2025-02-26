Вакансії з бронюванням працівників. Що пропонують роботодавці у 2025 році
Робота з бронюванням від мобілізації / Фото: depositphotos.com
Зміст:
  1. Кого можуть забронювати
  2. Робота з бронюванням
  3. Які зарплати пропонують у вакансіях з бронюванням

З 1 грудня 2024 року були змінені умови бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Для тих хто мав відстрочки до цього часу, був передбачений перехідний період, який продовжили до 31 березня.

Одне з важливих оновлень: тепер процедура відбувається онлайн через Дію. Паперова версія скасована. Якщо ж у підприємства немає можливості подати онлайн, можна зробити це і в паперовій формі.

Нагадаємо, процес бронювання був призупинений у жовтні, оскільки підприємства, що отримали статус критично важливих, проходили перевірку. В результаті 5% підприємств втратили цей статус. Нині діють нові критерії визначення підприємств.

Кого можуть забронювати

Підприємства, що отримали статус критично важливих, мають можливість забронювати до 50% військовозобов’язаних. Але працівники мають відповідати декільком критеріям:

  • перебувати на військовому обліку;

  • у трудових відносинах з критично важливим підприємством;

  • займати посаду на критично важливому підприємстві, за якою нараховується заробітна плата за кожний місяць звітного періоду не нижче 20 000 грн;

  • уточнити військово-облікові дані та не перебувати у розшуку.

Офіційна мінімальна зарплата такого працівника має становити 2,5 мінімальні зарплати, наразі це близько 20 тис. грн. Для бронювання необхідні усі вказані критерії, відсутність одного з них позбавляє можливості забронювати працівника.

Робота з бронюванням

На популярному українському сайті з пошуку роботи Work.ua станом на 25 лютого розміщено понад 6 тисяч вакансій із бронюванням на території всієї України. Для пошуку слід вказати саме цей критерій, також можна звузити пошук, вказавши конкретне місто.

Вакансії з бронюванням працівників. Що пропонують роботодавці у 2025 році
Вакансії з бронюванням / Screen / Work.ua

Серед компаній, що шукають працівників з можливістю бронювання, є виробники БпЛА, виробники військового одягу, агрокомпанії. Робота пропонується у різних містах: Львів, Харків, Київ, Нікополь. Найбільше вакансій з бронюванням, розміщених на Work.ua, у Києві – 2029. В інших містах значно менше:

  • Дніпро – 487;

  • Одеса – 262;

  • Харків – 203;

  • Львів – 439;

  • Тернопіль – 123;

  • Ужгород – 67;

  • Нікополь – 15.

Вакансії дуже різні. Можна побачити оголошення про пошук працівників і на виробництво, і в управління, і з освітою, і без. Серед вакансій найчастіше зустрічаються такі спеціальності:

  • маркетолог;

  • бухгалтер;

  • керівник рекрутингового відділу;

  • вантажник;

  • токар;

  • налагоджувальник устаткування;

  • стропальник;

  • електромонтер;

  • машиніст крана;

  • слюсар-електрик;

  • водій.

Можна навіть побачити вакансію продавця-консультанта мобільних телефонів та аксесуарів в торговій мережі.

Вакансії з бронюванням працівників. Що пропонують роботодавці у 2025 році
Робота з бронюванням від мобілізації / Screen / Work.ua

З’ясувати, чи справді компанія пропонує бронювання, можливо при особистому контакті та співбесіді.

Які зарплати пропонують у вакансіях з бронюванням

Заробітна платня залежить від посади. З переглянутих вакансій найнижча зарплата становить 20 тис. грн, це мінімально необхідна для бронювання.

Вакансії з бронюванням працівників. Що пропонують роботодавці у 2025 році
Screen / Work.ua

На посаду маркетолога пропонують оплату від 40 тис. грн, а бухгалтеру готові заплатити 50 тис. грн. Є вакансії без точної зарплати, таку інформацію обговорюють після першого контакту, під час телефонної розмови або на співбесіді.

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