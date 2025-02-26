Вакансии с бронированием работников. Что предлагают работодатели в 2025 году
С 1 декабря 2024 года были изменены условия бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Для тех, кто имел отсрочки, к этому времени был предусмотрен переходный период, который продлили до 31 марта.
Одно из важных обновлений: теперь процедура проходит онлайн через Дію. Бумажная версия отменена. Если у предприятия нет возможности подать онлайн, можно сделать это и в бумажной форме.
Напомним, что процесс бронирования был приостановлен в октябре, поскольку предприятия, получившие статус критически важных, проходили проверку. В результате 5% предприятий утратили этот статус. В настоящее время действуют новые критерии определения предприятий.
Кого могут забронировать
Предприятия, получившие статус критически важных, имеют возможность забронировать до 50% военнообязанных. Но работники должны соответствовать нескольким критериям:
состоять на военном учете;
в трудовых отношениях с критически важным предприятием;
занимать должность на критически важном предприятии, на которой начисляется заработная плата за каждый месяц отчетного периода не ниже 20 000 грн;
уточнить военно-учетные данные и не находиться в розыске.
Официальная минимальная зарплата такого работника должна составлять 2,5 минимальные зарплаты, сейчас это около 20 тыс. грн. Для бронирования необходимы все указанные критерии, отсутствие одного лишает возможности забронировать работника.
Работа с бронированием
На популярном украинском сайте по поиску работы Work.ua на 25 февраля размещено более 6 тысяч вакансий с бронированием на территории всей Украины. Для поиска следует указать именно этот критерий, также можно сузить поиск, указав конкретный город.
Среди компаний, которые ищут работников с возможностью бронирования, есть производители БПЛА, производители военной одежды, агрокомпании. Работа предлагается в разных городах: Львов, Харьков, Киев, Никополь. Больше всего вакансий с бронированием, размещенных на Work.ua, в Киеве – 2029. В других городах значительно меньше:
Днепр – 487;
Одесса – 262;
Харьков – 203;
Львов – 439;
Тернополь – 123;
Ужгород – 67;
Никополь – 15.
Вакансии очень разные. Можно увидеть объявления о поиске работников и на производство, и в управление, и с образованием, и без. Среди вакансий чаще всего встречаются следующие специальности:
маркетолог;
бухгалтер;
руководитель рекрутингового отдела;
грузчик;
токарь;
наладчик оборудования;
стропальщик;
электромонтер;
машинист крана;
слесарь-электрик;
водитель.
Можно даже увидеть вакансии продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров в торговой сети.
Выяснить, действительно ли компания предлагает бронирование, возможно при личном контакте и собеседовании.
Какие зарплаты предлагают в вакансиях с бронированием
Заработная плата зависит от должности. Из просмотренных вакансий самая низкая зарплата составляет 20 тыс. грн, это минимально необходимая для бронирования.
На должность маркетолога предлагают оплату от 40 тыс. грн, а бухгалтеру готовы заплатить 50 тыс. грн. Есть вакансии без точной зарплаты, такую информацию обсуждают после первого контакта, при телефонном разговоре или на собеседовании.