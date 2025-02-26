Вакансии с бронированием работников. Что предлагают работодатели в 2025 году
Работа с бронированием от мобилизации / Фото: depositphotos.com
Содержание:
  1. Кого могут забронировать
  2. Работа с бронированием
  3. Какие зарплаты предлагают в вакансиях с бронированием

С 1 декабря 2024 года были изменены условия бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Для тех, кто имел отсрочки, к этому времени был предусмотрен переходный период, который продлили до 31 марта.

Одно из важных обновлений: теперь процедура проходит онлайн через Дію. Бумажная версия отменена. Если у предприятия нет возможности подать онлайн, можно сделать это и в бумажной форме.

Напомним, что процесс бронирования был приостановлен в октябре, поскольку предприятия, получившие статус критически важных, проходили проверку. В результате 5% предприятий утратили этот статус. В настоящее время действуют новые критерии определения предприятий.

Кого могут забронировать

Предприятия, получившие статус критически важных, имеют возможность забронировать до 50% военнообязанных. Но работники должны соответствовать нескольким критериям:

  • состоять на военном учете;

  • в трудовых отношениях с критически важным предприятием;

  • занимать должность на критически важном предприятии, на которой начисляется заработная плата за каждый месяц отчетного периода не ниже 20 000 грн;

  • уточнить военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Официальная минимальная зарплата такого работника должна составлять 2,5 минимальные зарплаты, сейчас это около 20 тыс. грн. Для бронирования необходимы все указанные критерии, отсутствие одного лишает возможности забронировать работника.

Работа с бронированием

На популярном украинском сайте по поиску работы Work.ua на 25 февраля размещено более 6 тысяч вакансий с бронированием на территории всей Украины. Для поиска следует указать именно этот критерий, также можно сузить поиск, указав конкретный город.

Вакансии с бронированием работников. Что предлагают работодатели в 2025 году
Вакансии с бронированием / Screen / Work.ua

Среди компаний, которые ищут работников с возможностью бронирования, есть производители БПЛА, производители военной одежды, агрокомпании. Работа предлагается в разных городах: Львов, Харьков, Киев, Никополь. Больше всего вакансий с бронированием, размещенных на Work.ua, в Киеве – 2029. В других городах значительно меньше:

  • Днепр – 487;

  • Одесса – 262;

  • Харьков – 203;

  • Львов – 439;

  • Тернополь – 123;

  • Ужгород – 67;

  • Никополь – 15.

Вакансии очень разные. Можно увидеть объявления о поиске работников и на производство, и в управление, и с образованием, и без. Среди вакансий чаще всего встречаются следующие специальности:

  • маркетолог;

  • бухгалтер;

  • руководитель рекрутингового отдела;

  • грузчик;

  • токарь;

  • наладчик оборудования;

  • стропальщик;

  • электромонтер;

  • машинист крана;

  • слесарь-электрик;

  • водитель.

Можно даже увидеть вакансии продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров в торговой сети.

Вакансии с бронированием работников. Что предлагают работодатели в 2025 году
Работа с бронированием от мобилизации / Screen / Work.ua

Выяснить, действительно ли компания предлагает бронирование, возможно при личном контакте и собеседовании.

Какие зарплаты предлагают в вакансиях с бронированием

Заработная плата зависит от должности. Из просмотренных вакансий самая низкая зарплата составляет 20 тыс. грн, это минимально необходимая для бронирования.

Вакансии с бронированием работников. Что предлагают работодатели в 2025 году
Screen/Work.ua

На должность маркетолога предлагают оплату от 40 тыс. грн, а бухгалтеру готовы заплатить 50 тыс. грн. Есть вакансии без точной зарплаты, такую информацию обсуждают после первого контакта, при телефонном разговоре или на собеседовании.

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