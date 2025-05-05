ЗСУ отримали роботизованого "Віслюка" для евакуації, логістики та інших цілей

Робот здатен транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу

НРК "Віслюк" (Фото: Міноборони)

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк". Він призначений для виконання широкого спектра військових завдань, повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Віслюка" було виготовлено на запит українських військових у різних модифікаціях. Використовувати його можна для логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Окрім цього, комплекс може слугувати для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.

Платформа комплексу компактна, завдяки чому комплекс поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Є безшумні електричні двигуни та металеві гусениці, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфу: піском, бездоріжжям чи болотом.

Робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції, зазначили в Міноборони. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

"Віслюк" має стійкі до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) канали управління, опційно може бути обладнаний оптоволоконним модулем.

Роботизований комплекс здатен працювати у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.