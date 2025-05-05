ВСУ получили роботизированного "Віслюка" для эвакуации, логистики и других целей

Робот способен транспортировать на себе до 200 кг полезного груза

НРК "Віслюк" (Фото: Минобороны)

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил Украины наземный роботизированный комплекс "Віслюк". Он предназначен для выполнения широкого спектра военных задач, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Віслюк" был изготовлен по запросу украинских военных в разных модификациях. Использовать его можно для логистики, эвакуации, минирования, установки инженерных заграждений. Кроме этого, комплекс может служить для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

Платформа комплекса компактна, благодаря чему комплекс помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Есть бесшумные электрические двигатели и металлические гусеницы, обеспечивающие высокую проходимость по сложному рельефу: песку, бездорожью или болоту.

Робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции, отметили в Минобороны. Его достаточно, чтобы вытащить увязший в болоте внедорожник.

"Віслюк" имеет устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) каналы управления, опционально может быть оборудован оптоволоконным модулем.

Роботизированный комплекс способен работать в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.