Артем Довбик офіційно став гравцем "Роми", залишивши "Жирону"

У "Ромі" Довбик гратиме під номером 11. Він – перший українець в історії клуба

Артем Довбик (Фото: пресслужба футбольного клубу ''Рома'')

Нападник збірної України Артем Довбик офіційно став гравцем італійської "Роми", покинувши "Жирону". Про це повідомили на сайті римського клубу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Довбик підписав з "Ромою" контракт на п'ять років. Хоча точна сума трансферу не розголошується, спортивний журналіст Фабріціо Романо заявив, що "Рома" заплатить за українця 30,5 млн євро фіксованої ставки та ще 6 млн євро надбавки.

У "Ромі" Довбик гратиме під номером 11. Він – перший українець в історії клуба.

"Привіт, фанати "Роми". Дуже щасливий бути тут. Дуже радий приєднатися до цього дивовижного клубу", – сказав український футболіст.

У вівторок, 30 липня, збірна України зіграла з командою Аргентини в матчі завершального третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024 — українська команда програла 2:0 й вилетіла зі змагань.

31 липня футбольний клуб "Динамо" (Київ) вдруге переміг сербського "Партизана" – цього разу з рахунком 3:0.

Читайте також: Скільки коштують найдорожчі українські футболісти в 2024 році