Артем Довбик официально стал игроком "Ромы", оставив "Жирону"

В "Роме" Довбик будет играть под номером 11. Он – первый украинец в истории клуба

Артем Довбик (Фото: пресс-служба футбольного клуба Roma)

Нападающий сборной Украины Артем Довбик официально стал игроком итальянской "Ромы", покинув "Жирону". Об этом сообщили на сайте римского клуба.

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Довбик подписал с "Ромой" контракт на пять лет. Хотя точная сумма трансфера не разглашается, спортивный журналист Фабрицио Романо заявил , что "Рома" заплатит за украинца 30,5 млн евро фиксированной ставки и еще 6 млн евро надбавки.

В "Роме" Довбик будет играть под номером 11. Он – первый украинец в истории клуба.

"Привет, фанаты "Ромы". Очень счастлив быть здесь. Очень рад присоединиться к этому удивительному клубу", – сказал украинский футболист.

Во вторник, 30 июля, сборная Украины сыграла с командой Аргентины в матче завершающего третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 – украинская команда проиграла 2:0 и вылетела из соревнований.

31 июля футбольный клуб "Динамо" (Киев) во второй раз победил сербского "Партизана" – на этот раз со счетом 3:0.

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