Денис Берінчик програв Кейшону Девісу у бою за титул чемпіона світу WBO

Український боксер Денис Берінчик зазнав поразки у поєдинку проти американця Кейшона Девіса в боротьбі за титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Про це повідомляє спеціалізований журнал Ring.

Зазначається, що бій тривав чотири раунди. У перших двох Девіс мав перевагу, а в третьому завдав удару в корпус, відправивши Берінчика в нокдаун. Американець продовжив домінувати до завершення раунду завдяки точності ударів.

У четвертому раунді Девіс провів ще один потужний удар у корпус українця, після якого той не зміг піднятися до завершення відліку. Таким чином Девіс здобув титул чемпіона світу.

Цей бій став першою поразкою в кар’єрі українського боксера. До цього він здобув 19 перемог, з яких дев'ять — нокаутом.

