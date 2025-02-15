Денис Берінчик програв Кейшону Девісу у бою за титул чемпіона світу WBO
Український боксер Денис Берінчик зазнав поразки у поєдинку проти американця Кейшона Девіса в боротьбі за титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Про це повідомляє спеціалізований журнал Ring.
Зазначається, що бій тривав чотири раунди. У перших двох Девіс мав перевагу, а в третьому завдав удару в корпус, відправивши Берінчика в нокдаун. Американець продовжив домінувати до завершення раунду завдяки точності ударів.
У четвертому раунді Девіс провів ще один потужний удар у корпус українця, після якого той не зміг піднятися до завершення відліку. Таким чином Девіс здобув титул чемпіона світу.
Цей бій став першою поразкою в кар’єрі українського боксера. До цього він здобув 19 перемог, з яких дев'ять — нокаутом.
EVERY ANGLE OF THE CROWING MOMENT 👑 pic.twitter.com/umWGxZcbJu— Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025
- 19 травня 2024 року Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) роздільним рішенням суддів (115-113, 116-112, 112-116), ставши володарем вакантного титулу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).