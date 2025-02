Денис Беринчик проиграл Кейшону Дэвису в бою за титул чемпиона мира WBO

Украинский боксер Денис Беринчик потерпел поражение в поединке против американца Кейшона Дэвиса в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Об этом сообщает специализированный журнал Ring.

Отмечается, что бой длился четыре раунда. В первых двух Дэвис имел преимущество, а в третьем нанес удар в корпус, отправив Беринчика в нокдаун. Американец продолжил доминировать до завершения раунда, благодаря точности ударов.

В четвертом раунде Дэвис провел еще один мощный удар в корпус украинца, после которого тот не смог подняться до завершения отсчета. Таким образом Дэвис получил титул чемпиона мира.

Этот бой стал первым поражением в карьере украинского боксера. До этого он одержал 19 побед, из которых девять – нокаутом.

EVERY ANGLE OF THE CROWING MOMENT 👑 pic.twitter.com/umWGxZcbJu