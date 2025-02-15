Денис Беринчик проиграл Кейшону Дэвису в бою за титул чемпиона мира WBO
Денис Беринчик и Кейшон Дэвис (Фото: Instagram Беринчика)

Украинский боксер Денис Беринчик потерпел поражение в поединке против американца Кейшона Дэвиса в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Об этом сообщает специализированный журнал Ring.

Отмечается, что бой длился четыре раунда. В первых двух Дэвис имел преимущество, а в третьем нанес удар в корпус, отправив Беринчика в нокдаун. Американец продолжил доминировать до завершения раунда, благодаря точности ударов.

В четвертом раунде Дэвис провел еще один мощный удар в корпус украинца, после которого тот не смог подняться до завершения отсчета. Таким образом Дэвис получил титул чемпиона мира.

Этот бой стал первым поражением в карьере украинского боксера. До этого он одержал 19 побед, из которых девять – нокаутом.

  • 19 мая 2024 года Беринчик одержал победу над мексиканцем Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО) раздельным решением судей (115-113, 116-112, 112-116), став обладателем вакантного титула2, WBO.
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