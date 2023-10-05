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Мінспорту: FIFA та UEFA не повинні допускати росіян до змагань, це заохочення агресії

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 18:33
Мінспорту: FIFA та UEFA не повинні допускати росіян до змагань, це заохочення агресії - Фото
Кубок чемпіонату світу з футболу (Фото - FIFA)

Після рішення FIFA та UEFA допустити молодіжні команди РФ до участі у міжнародних турнірах, Міністерство у справах молоді та спорту закликало ці організації "протистояти насильству й агресії з боку Росії".

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Міністерство закликає FIFA і UEFA "протистояти насильству й агресії з боку Росії" і готове "рішуче відстоювати цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті".

Агресія Росії "позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити", а сотні дітей просто вбила, йдеться у заяві міністерства.

Водночас UEFA та FIFA "повертають на змагання російських дітей", які через це "будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно".

"Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим", – заявляє міністерство.

Україна звернулася до всіх асоціацій, які входять до UEFA, із проханням приєднатися до бойкоту будь-яких матчів за участю Росії, зазначено у заяві. Про участь у такому бойкоті офіційно заявили футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії.

Ще кілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди й Естонія – чекають пояснень від UEFA щодо її вирішення.

ДОВІДКА. 14 квітня 2023 року Мінспорту заборонило будь-яким національним збірним України брати участь у змаганнях, на яких будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі. Згідно з наказом, обмеження на участь у змаганнях стосуються всіх представників збірних з олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту.
  • 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські команди – національні та клубні – від усіх змагань через війну проти України.
  • 27 вересня 2023 року Українська асоціація футболу у відповідь на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди з РФ заявила, що футбольні команди України не братимуть участі в турнірах з російськими клубами.
  • 4 жовтня FIFA зняла заборону на участь у міжнародних змаганнях юнацьких (до 17 років) команд із Росії.

Читайте також: Розбір | Змагання з росіянами та білорусами: спортсмени про заборону участі у турнірах

Сергій Бережний
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