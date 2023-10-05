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Минспорта: FIFA и UEFA не должны допускать россиян к соревнованиям, это поощрение агрессии

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 18:33
Минспорта: FIFA и UEFA не должны допускать россиян к соревнованиям, это поощрение агрессии - Фото
Кубок чемпионата мира по футболу (Фото - FIFA)

После решения FIFA и UEFA допустить молодежные команды РФ к участию в международных турнирах, Министерство по делам молодежи и спорта призвало эти организации "противостоять насилию и агрессии со стороны России".

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Министерство призывает FIFA и UEFA "противостоять насилию и агрессии со стороны России" и готово "решительно отстаивать эту позицию, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте".

Агрессия России "лишила украинских детей возможности не только тренироваться, но и жить мирно и безопасно", а сотни детей просто убила, говорится в заявлении министерства.

В то же время UEFA и FIFA "возвращают на соревнования российских детей", которые из-за этого "будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно".

"Мы требуем отменить решения FIFA и UEFA как такие, что ограничивают права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым", – заявляет министерство.

Украина обратилась ко всем ассоциациям, которые входят в UEFA, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с участием России, отмечено в заявлении. Об участии в таком бойкоте официально заявили футбольные ассоциации Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии.

Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – ждут пояснений от UEFA по ее решению.

СПРАВКА. 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси. Согласно приказу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей сборных по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.
  • 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды – национальные и клубные – от всех соревнований из-за войны против Украины.
  • 27 сентября 2023 года Украинская ассоциация футбола в ответ на решение УЕФА допустить к европейским соревнованиям юношеские команды из РФ заявила, что футбольные команды Украины не будут участвовать в турнирах с российскими клубами. 
  • 4 октября FIFA сняла запрет на участие в международных соревнованиях юношеских (до 17 лет) команд из России.

Читайте также: Разбор | Соревнования с россиянами и беларусами: спортсмены о запрете участия в турнирах

Сергей Бережной
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