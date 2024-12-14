"Ти окей, ФІФА?". Україна хоче вибачень за мапу без Криму – фото

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Українське міністерство закордонних справ очікує публічних вибачень від міжнародної федерації футболу FIFA через показану нею мапу України без Криму. Таку заяву зробив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.

"Ти окей, ФІФА? Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочин агресії проти України", – написав він.

Тихий додав, що МЗС виправило мапу для федерації та очікує публічних вибачень. Наразі ФІФА ніяк не реагувала на звернення.

Напередодні, 13 грудня, під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026 у трансляції показали країни, що не зможуть зіграти одна проти одної на змаганнях. Україна на такій мапі була зображена з помилкою – без тимчасово окупованого Криму.

Згори – мапа, яку показала ФІФА, знизу – виправлений варіант (Фото: X / Heorhii Tykhyi)

Під час літньої олімпіади у Парижі стався схожий інцидент, коли сайт Eurosport "приписав" українське місто Львів до Росії у профілі гімнастки Марії Височанської. Після розголосу цю помилку виправили.