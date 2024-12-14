"Ты окей, ФИФА?". Украина хочет извинений за карту без Крыма – фото

Пока от федерации нет никакой реакции

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украинское министерство иностранных дел ожидает публичных извинений от международной федерации футбола FIFA из-за показанной ею карты Украины без Крыма. Такое заявление сделал спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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"Ты окей, ФИФА? Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и агрессию против Украины", – написал он.

Тихий добавил, что МИД исправил карту для федерации и ожидает публичных извинений. Пока ФИФА никак не реагировала на обращение.

Накануне, 13 декабря, во время жеребьёвки на Чемпионат мира-2026 в трансляции показали страны, которые не смогут сыграть друг против друга на соревнованиях. Украина на такой карте была изображена с ошибкой – без временно оккупированного Крыма.

Сверху – карта, которую показала ФИФА, снизу – исправленный вариант (Фото: X / Heorhii Tykhyi)

Во время летней олимпиады в Париже произошел схожий инцидент, когда сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов России в профиле гимнастки Марии Высочанской. После огласки эту ошибку исправили.