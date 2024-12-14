"Ты окей, ФИФА?". Украина хочет извинений за карту без Крыма – фото
Украинское министерство иностранных дел ожидает публичных извинений от международной федерации футбола FIFA из-за показанной ею карты Украины без Крыма. Такое заявление сделал спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.
"Ты окей, ФИФА? Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и агрессию против Украины", – написал он.
Тихий добавил, что МИД исправил карту для федерации и ожидает публичных извинений. Пока ФИФА никак не реагировала на обращение.
Накануне, 13 декабря, во время жеребьёвки на Чемпионат мира-2026 в трансляции показали страны, которые не смогут сыграть друг против друга на соревнованиях. Украина на такой карте была изображена с ошибкой – без временно оккупированного Крыма.
- Во время летней олимпиады в Париже произошел схожий инцидент, когда сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов России в профиле гимнастки Марии Высочанской. После огласки эту ошибку исправили.