Скандал с Крымом в учебнике. Минобразования сообщило о новой процедуре принятия книг

Изменения приняли еще до инцидента, а учебники по такому отбору обещают допустить в следующем учебном году

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Министерство образования и науки сообщило о новом механизме принятия школьных учебников: в частности книги будут испытывать в небольшом количестве учебных заведений с обратной связью и усовершенствованием материала.

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Со 2 сентября 2024 года экспертизу учебников будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО).

Министерство так описывает новый механизм:

→ экспертиза материалов перед пробацией;

→ апробация книг будет проходить в небольшом количестве учебных заведений;

→ в дальнейшем будет обратная связь от образовательных учреждений и усовершенствование материалов;

→ далее следует финальная экспертиза перед конкурсным (учительским) отбором учебников учебными заведениями.

Экспертизу будут проводить новые экспертные комиссии УИРО – сейчас идет подбор экспертов.

МОН анонсирует, что учебники по новой процедуре появятся в 2025-2026 учебном году (то есть со следующей осени).

Министерство отмечает, что проанализировало ошибки, выявляемые в учебниках после печати, и соответственно стало изменять процедуру их создания.

Накануне, 9 сентября, в учебнике по украинскому языку для седьмого класса нашли пиктограмму в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров. Эта книга была рекомендована Министерством образования и науки приказом еще от 5 февраля 2024 года – то есть ее допустили еще по старой процедуре.

В издательстве "Літера ЛТД" впоследствии пообещали издать новый тираж этого учебника за свой счет. Владелец издательства заявил, что ошибка произошла по техническим причинам.

Это не первый подобный скандал со школьными учебниками в Украине. В 2021 году в двух изданиях по истории Украины – за девятый и за 10 классы – среди условных обозначений тоже заметили карту Украины без Крыма. Эти учебники также были рекомендованы МОН. Издательство "Грамота" называло этот инцидент ошибкой.

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