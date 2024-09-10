Скандал с Крымом в учебнике. Минобразования сообщило о новой процедуре принятия книг
Министерство образования и науки сообщило о новом механизме принятия школьных учебников: в частности книги будут испытывать в небольшом количестве учебных заведений с обратной связью и усовершенствованием материала.
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Со 2 сентября 2024 года экспертизу учебников будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО).
Министерство так описывает новый механизм:
→ экспертиза материалов перед пробацией;
→ апробация книг будет проходить в небольшом количестве учебных заведений;
→ в дальнейшем будет обратная связь от образовательных учреждений и усовершенствование материалов;
→ далее следует финальная экспертиза перед конкурсным (учительским) отбором учебников учебными заведениями.
Экспертизу будут проводить новые экспертные комиссии УИРО – сейчас идет подбор экспертов.
МОН анонсирует, что учебники по новой процедуре появятся в 2025-2026 учебном году (то есть со следующей осени).
Министерство отмечает, что проанализировало ошибки, выявляемые в учебниках после печати, и соответственно стало изменять процедуру их создания.
Накануне, 9 сентября, в учебнике по украинскому языку для седьмого класса нашли пиктограмму в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров. Эта книга была рекомендована Министерством образования и науки приказом еще от 5 февраля 2024 года – то есть ее допустили еще по старой процедуре.
- В издательстве "Літера ЛТД" впоследствии пообещали издать новый тираж этого учебника за свой счет. Владелец издательства заявил, что ошибка произошла по техническим причинам.
- Это не первый подобный скандал со школьными учебниками в Украине. В 2021 году в двух изданиях по истории Украины – за девятый и за 10 классы – среди условных обозначений тоже заметили карту Украины без Крыма. Эти учебники также были рекомендованы МОН. Издательство "Грамота" называло этот инцидент ошибкой.
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