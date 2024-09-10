Шмыгаль – о скандале с учебником без Крыма: Правительство и Минобразования разберутся

Обращения украинцев по учебникам с картой без Крыма рассматриваются как сигнал к проведению расследования, заявил глава правительства

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции 10 сентября, пообещал, что правительство вместе с министром образования разберутся в том, как возникла ситуация со школьным учебником, в котором Украина была изображена без Крыма.

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Шмыгаль подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Крым является частью Украины. Он отметил, что все украинские территории будут освобождены, а Украина, как суверенное независимое государство, восстановит свою территориальную целостность в пределах 1991 года.

"Это наша стратегия и желание нашего общества", – заявил премьер.

Глава правительства указал, что обращения граждан по учебникам с картой без Крыма рассматриваются как сигнал к проведению расследования.

"Что касается случаев, когда случаются какие-то ошибки, у меня нет этих данных, но ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был", – подытожил Шмыгаль.

9 сентября 2024 года стало известно, что в учебнике украинского языка для седьмого класса появилась пиктограмма в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров.

В издательстве впоследствии пообещали издать новый тираж за свой счет.

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