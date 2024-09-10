Шмигаль – про скандал з підручником без Криму: Уряд та Міносвіти розберуться

Звернення українців щодо підручників з картою без Криму розглядаються як сигнал до проведення розслідування, заявив глава уряду

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр Денис Шмигаль, виступаючи на пресконференції 10 вересня, пообіцяв, що уряд разом з міністром освіти розберуться у тому, як виникла ситуація зі шкільним підручником, у якому Україна була зображена без Криму.

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Шмигаль підкреслив, що немає жодних сумнівів у тому, що Крим є частиною України. Він зазначив, що всі українські території будуть звільнені, а Україна як суверенна незалежна держава відновить свою територіальну цілісність у межах 1991 року.

"Це наша стратегія та бажання нашого суспільства", – заявив прем'єр.

Глава уряду вказав, що звернення громадян щодо підручників з картою без Криму розглядаються як сигнал до проведення розслідування.

"Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене немає цих даних, але ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратись у цьому інциденті, якщо він був", – підсумував Шмигаль.

9 вересня 2024 року стало відомо, що у підручнику з української мови для сьомого класу з'явилася піктограма у формі України без Криму – автори визнали помилку й запропонували флешмоб з тим, щоб учні домалювали півострів.

У видавництві згодом пообіцяли видати новий наклад власним коштом.

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