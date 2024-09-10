Учебник без Крыма. Владелец издательства объяснил, как была допущена ошибка

Сергей Макаревич заявил, что издательство отзывает из школ более 40 000 учебников

Карта Украины (Фото: НУШ)

Владелец издательства "Літера ЛТД" Сергей Макаревич прокомментировал ситуацию с отсутствием Крыма на пиктограмме в учебнике украинского языка для седьмого класса. Он заявил, что издательство допустило техническую ошибку, и извинился за нее у всех, кого возмутила эта ситуация.

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Макаревич пояснил, что пиктограмму дизайнер загрузил с американского ресурса Shuttestock.

"Это, по сути, торговая площадка, на которую профессиональные дизайнеры и иллюстраторы загружают собственные работы, которые кто-либо может приобрести и использовать для собственных нужд", – рассказал он.

Издательство заключило договор с платформой Shuttestock, но требуемый файл оказался не столь простым.

"Он был разделен на два отдельных слоя. Первый слой – материковая часть Украины, второй слой – полуостров Крым. Во время работы второй слой оказался ниже белого фона. Кто работает в Photoshop – знает, что такое бывает", – добавил Макаренко.

По его словам, значок, который загрузил дизайнер, не был сплошным графическим объектом – полуостров Крым был отделен от материковой части Украины. Но дизайнер и главный редактор этого не заметили.

Макаренко отметил, что к обеим сотрудницам были применены дисциплинарные меры: дизайнер уволена, а редактор оштрафована. Он подтвердил, что издательство приняло решение отозвать все учебники, это более 40 000 экземпляров.

"Вместо этого мы напечатаем исправленный вариант за свой счет. Также мы улучшим подготовку учебников. Мы вводим дополнительный этап проверки оригинал-макета независимыми экспертами. Также издательство "Літера" инициирует создание общедоступной единой базы карт, которые следует использовать для подготовки школьных учебников", – сказал владелец издательства.

Он отметил, что "Літера ЛТД" соберет карты всех государств в их международно признанных границах, где Донбасс и Крым – украинские, Абхазия и Южная Осетия – грузинские, а Курилы – принадлежат Японии.

9 сентября 2024 года стало известно, что в учебнике украинского языка для седьмого класса появилась пиктограмма в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров.

В издательстве впоследствии пообещали издать новый тираж за свой счет.

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