Підручник без Криму. Власник видавництва пояснив, як припустилися помилки

Мапа України (Фото: НУШ)

Власник видавництва "Літера ЛТД" Сергій Макаревич прокоментував ситуацію з відсутністю Криму на піктограмі у підручнику з української мови для сьомого класу. Він заявив, що видавництво припустилося технічної помилки, й перепросив за неї у всіх, кого обурила ця ситуація.

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Макаревич пояснив, що піктограму дизайнер завантажив з американського ресурсу Shuttestock.

"Це, по суті, торговельний майданчик, на який професійні дизайнери та ілюстратори викладають власні роботи, які будь-хто може придбати й використовувати для власних потреб", – розповів він.

Видавництво уклало договір з платформою Shuttestock, але необхідний файл виявився не таким простим.

"Він був розділений на два окремі шари. Перший шар – материкова частина України, другий шар – півострів Крим. Під час роботи другий шар опинився нижче за білий фон. Хто працює в Photoshop – знає, що таке буває", – додав Макаренко.

За його словами, піктограма, яку завантажив дизайнер, не була суцільним графічним об’єктом – півострів Крим був відокремлений від материкової частини України. Але дизайнерка й головна редакторка цього не помітили.

Макаренко зазначив, що до обох співробітниць були застосовані дисциплінарні заходи: дизайнерку звільнено, а редакторку оштрафовано. Він підтвердив, що видавництво ухвалило рішення відкликати всі підручники, це понад 40 000 примірників.

"Натомість ми надрукуємо виправлений варіант власним коштом. Також ми поліпшимо підготовку підручників. Ми вводимо додатковий етап перевірки оригінал-макета незалежними експертами. Також видавництво "Літера" ініціює створення загальнодоступної єдиної бази карт, які варто використовувати для підготовки шкільних підручників", – сказав власник видавництва.

Він зазначив, що "Літера ЛТД" збере карти всіх держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах, де Донбас і Крим – українські, Абхазія та Південна Осетія – грузинські, а Курили – належать Японії.

9 вересня 2024 року стало відомо, що у підручнику з української мови для сьомого класу з'явилася піктограма у формі України без Криму – автори визнали помилку й запропонували флешмоб з тим, щоб учні домалювали півострів.

У видавництві згодом пообіцяли видати новий наклад власним коштом.

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