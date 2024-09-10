Скандал із Кримом у підручнику. Міносвіти повідомило про нову процедуру прийняття книжок

Зміни ухвалили ще до інциденту, а підручники за таким відбором обіцяють допустити наступного навчального року

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Міністерство освіти та науки повідомило про новий механізм прийняття шкільних підручників: зокрема книжки будуть випробовувати у невеликій кількості закладів освіти зі зворотним зв'язком та вдосконаленням матеріалу.

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З 2 вересня 2024-го експертизу підручників буде забезпечувати Український інститут розвитку освіти (УІРО).

Міністерство так описує новий механізм:

→ експертиза матеріалів перед пробацією;

→ апробація книжок буде проходити у невеликій кількості навчальних закладів;

→ надалі буде зворотний зв'язок від освітніх установ та вдосконалення матеріалів;

→ далі буде фінальна експертиза перед конкурсним (учительським) відбором підручників навчальними закладами.

Експертизу будуть проводити нові експертні комісії УІРО – і зараз триває добір експертів.

МОН анонсує, що підручники за новою процедурою з'являться у 2025-2026 навчальному році (себто з наступної осені).

Міністерство зазначає, що проаналізувало помилки, що виявляли у підручниках після друку, і відповідно стало змінювати процедуру їх створення.

Напередодні, 9 вересня, у підручнику з української мови для сьомого класу знайшли піктограму у формі України без Криму – автори визнали помилку й запропонували флешмоб із тим, щоб учні домалювали півострів. Ця книга була рекомендована Міністерством освіти та науки наказом ще від 5 лютого 2024 року – тобто її допустили ще за старою процедурою.

У видавництві "Літера ЛТД" згодом пообіцяли надрукувати новий наклад цього підручника власним коштом. Власник видавництва заявив, що помилка сталася через технічні причини.

Це не перший такий скандал зі шкільними підручниками в Україні. У 2021 році у двох виданнях з Історії України – за дев'ятий та за 10 класи – серед умовних позначень теж помітили мапу України без Криму. Ці підручники так само були рекомендовані МОН. Видавництво "Грамота" називало цей інцидент помилкою.

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