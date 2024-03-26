Збірна України з футболу проведе вирішальний матч у кваліфікації на Євро-2024 в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". У фіналі плей-оф відбору на українську команду очікує гра проти Ісландії. Про це повідомила пресслужба Федерації футболу України.

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Початок трансляції матчу сьогодні о 21:45. Цей поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть у жовтому комплекті форми, а команда Ісландії вийде на поле у синьому.

Матч Україна — Ісландія має визначити одного з трьох учасників Євро-2024 за результатами плей-оф.

Україна — Ісландія проходитиме одночасно з іншим фіналом плей-оф відбору до Євро-2024, у якому зіграють Вельс та Польща. Ще один матч, між Грузією та Грецією, розпочнеться о 19:00.

Для виходу на чемпіонат Європи збірна України з футболу має обіграти двох суперників. Збірна вже здолала Боснію і Герцеговину (2:1).

Збірні востаннє команди у 2017 році: у відборі на чемпіонат світу-2022. Тоді Україна поступилися ісландцям з результатом 0:2.

Україна розпочала відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера – контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

Україна завершила груповий етап відбору на Євро-2024 з футболу, посівши третє місце. Українська команда мала однакову кількість очок з Італією (по 14), але поступилась їм за показником особистих зустрічей.

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