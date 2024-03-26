Сборная Украины по футболу проведет решающий матч в квалификации Евро-2024 в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". В финале плей-офф отбора украинской команде ожидает игра против Исландии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Начало трансляции матча сегодня в 21:45. Этот поединок подопечные Сергея Реброва проведут в желтом комплекте формы, а Исландия выйдет на поле в синем.

Матч Украина – Исландия должен определить одного из трех участников Евро-2024 по результатам плей-офф.

Украина – Исландия будет проходить одновременно с другим финалом плей-офф отбора к Евро-2024, в котором сыграют Уэльс и Польша. Еще один матч, между Грузией и Грецией, начнется в 19:00.

Для выхода на чемпионат Европы сборная Украины по футболу должна обыграть двух соперников. Сборная уже одолела Боснию и Герцеговину (2:1).

Сборные в последний раз команды в 2017 году: в отборе на чемпионат мира-2022. Тогда Украина уступила исландцам с результатом 0:2.

Украина начала отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

Украина завершила групповой этап отбора на Евро-2024 по футболу, заняв третье место. Украинская команда имела одинаковое количество очков с Италией (по 14), но уступила им по показателю личных встреч.

Читайте также: Украина обыграла Боснию и Герцеговину – дальше финал плейоф отбора на Евро-2024

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.