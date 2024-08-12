Аеропорт Південної Кореї за допомогою бігля виявляє клопів у пасажирів з Олімпіади в Парижі

Дворічний бігль Секо – єдиний у Південній Кореї, який спеціально навчений виявляти клопів за запахом

Фото: ЕРА

Міжнародний аеропорт Інчхон у Південній Кореї використовує собаку для виявлення клопів у спортсменів, чиновників і вболівальників, які повертаються з Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє Reuters.

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За даними журналістів, дворічний бігль Секо – єдиний у Південній Кореї, який спеціально навчений виявляти клопів за запахом.

Секо здатен обстежити приміщення за дві хвилини. Фахівці разом із собакою працюють в аеропорту з 9 серпня, зустрічаючи пасажирів з Парижа, і продовжуватимуть робити це до 8 вересня.

Крім того, в аеропорту щотижня проводять додаткову дезінфекцію літаків, що виконують рейси між Парижем і Сеулом. Проблема клопів стала актуальною у Франції минулої осені, коли повідомлення про їх присутність з'явилися в соціальних мережах, нагадали у Reuters.

Вперше інформація про постільних клопів у Парижі з'явилася у 2023 році. Користувачі соцмереж показували відео з комахами, яких добре видно на сидіннях у вагонах паризького метро та на спинках крісел кінотеатрів.

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