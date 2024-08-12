Аэропорт Южной Кореи с помощью бигля ищет клопов у пассажиров с Олимпиады в Париже

Двухлетний бигль Секо – единственный в Южной Корее, который специально обучен обнаруживать клопов по запаху

Фото: ЕРА

Международный аэропорт Инчхон в Южной Корее использует собаку для обнаружения клопов у спортсменов, чиновников и болельщиков, возвращающихся из Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Reuters.

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По данным журналистов, двухлетний бигль Секо – единственный в Южной Корее специально обученный обнаруживать клопов по запаху.

Секо способен обследовать помещение через две минуты. Специалисты вместе с собакой работают в аэропорту с 9 августа, встречая пассажиров из Парижа, и будут продолжать это делать до 8 сентября.

Кроме того, в аэропорту еженедельно проводят дополнительную дезинфекцию самолетов, выполняющих рейсы между Парижем и Сеулом. Проблема клопов стала актуальной во Франции минувшей осенью, когда сообщения об их присутствии появились в социальных сетях, напомнили Reuters.

Впервые информация о постельных клоповах в Париже появилась в 2023 году. Пользователи соцсетей показывали видео с насекомыми, хорошо видными на сиденьях в вагонах парижского метро и на спинках кресел кинотеатров.

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