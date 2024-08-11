Аналітик пояснив, чому Росія виграє від програшу в Україні
Лише програвши війну в Україні, Росія має шанс стати нормальною демократичною країною, розповів в інтерв’ю LIGA.net аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський, син видатного американського геостратега Збігнєва Бжезинського.
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"Батько багато зробив, щоб пояснити, чому Україна стратегічно важлива. Він сформулював тезу, яка в основі звучить так: Росія буде імперією, доки підпорядковує Україну. Поки Москва підкорює Київ – не може бути демократією", – каже Бжезинський.
Незалежність і суверенітет України, інтеграція в НАТО – критично важливі для перспектив РФ повернутися до демократії та бути конструктивним міжнародним гравцем, каже аналітик. Така Росія позбудеться імперських амбіцій.
Це був внесок батька у мислення в США, каже Ян Бжезинський. Зокрема щодо ролі України в Європі.
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