Аналітик пояснив, чому Росія виграє від програшу в Україні

Ян Бжезинський (Фото: Ян Бжезинський/Atlantic Council)

Лише програвши війну в Україні, Росія має шанс стати нормальною демократичною країною, розповів в інтерв’ю LIGA.net аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський, син видатного американського геостратега Збігнєва Бжезинського.

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Довідка Ян Бжезинський – син Збігнєва Бжезинського, одного з найвпливовіших геостратегів США та радника з нацбезпеки за президента Джиммі Картера та автора книги "Велика шахівниця" 1997 року. Ян Бжезинський – син Збігнєва Бжезинського, одного з найвпливовіших геостратегів США та радника з нацбезпеки за президента Джиммі Картера та автора книги "Велика шахівниця" 1997 року.

"Батько багато зробив, щоб пояснити, чому Україна стратегічно важлива. Він сформулював тезу, яка в основі звучить так: Росія буде імперією, доки підпорядковує Україну. Поки Москва підкорює Київ – не може бути демократією", – каже Бжезинський.

Незалежність і суверенітет України, інтеграція в НАТО – критично важливі для перспектив РФ повернутися до демократії та бути конструктивним міжнародним гравцем, каже аналітик. Така Росія позбудеться імперських амбіцій.

Це був внесок батька у мислення в США, каже Ян Бжезинський. Зокрема щодо ролі України в Європі.