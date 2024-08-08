Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, де посадовці обговорили ключові питання захисту України. Про це стало відомо з Telegram глави держави.

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"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити війну.

Також він подякував за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність, так само як в Україні.

Делегати подякували Зеленському за теплу зустріч, та за те, що президент України знайшов для них час, зауваживши, що прибувши минулої ночі у Київ, вони "відчули вибухи". На тлі цього представники США наголосили на правильності рішення щодо надання Україні пакету воєнної підтримки.

23 липня Байден передав держсекретарю Блінкену й міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України.

29 липня оголосили про новий пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн. Незабаром Пентагон оголосив про ще один пакет допомоги на $1,5 млрд.

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