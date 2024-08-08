Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, где чиновники обсудили ключевые вопросы защиты Украины. Об этом стало известно из Telegram главы государства.

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"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора", – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить войну.

Также он поблагодарил всех за поддержку в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как в Украине.

Делегаты поблагодарили Зеленского за теплую встречу и за то, что президент Украины нашел для них время, отметив, что прибыв минувшей ночью в Киев, они "почувствовали взрывы". На фоне этого представители США отметили правильность решения о предоставлении Украине пакета военной поддержки.

23 июля Байден передал госсекретарю Блинкену и министру финансов Джанет Еллен свои полномочия по финансовой поддержке Украины.

29 июля объявили о новом пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн. Вскоре Пентагон объявил о еще одном пакете помощи на $1,5 млрд.

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