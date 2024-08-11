Аналитик объяснил, почему Россия выиграет от проигрыша в Украине

Россия будет империей, пока не подчиняет Украину

Ян Бжезинский (Фото: Ян Бжезинский/Atlantic Council)

Только проиграв войну в Украине, у России есть шанс стать нормальной демократической страной, рассказал в интервью LIGA.net аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский, сын выдающегося американского геостратега Збигнева Бжезинского.

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Справка Ян Бжезинский – сын Збигнева Бжезинского, одного из самых влиятельных геостратегов США и советника по нацбезопасности при президенте Джимми Картере и автор книги "Большая шахматная доска" 1997 года. Ян Бжезинский – сын Збигнева Бжезинского, одного из самых влиятельных геостратегов США и советника по нацбезопасности при президенте Джимми Картере и автор книги "Большая шахматная доска" 1997 года.

"Отец много сделал, чтобы объяснить, почему Украина стратегически важна. Он сформулировал тезис, который в основе звучит так: Россия будет империей, пока не подчиняет Украину. Пока Москва покоряет Киев – не может быть демократией", – говорит Бжезинский.

Независимость и суверенитет Украины, интеграция в НАТО – критически важные для перспектив РФ вернуться к демократии и быть конструктивным международным игроком, говорит аналитик. Такая Россия избавится от имперских амбиций.

Это был вклад отца в мышление в США, говорит Ян Бжезинский. В частности, о роли Украины в Европе.