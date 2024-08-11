Аналитик объяснил, почему Россия выиграет от проигрыша в Украине
Только проиграв войну в Украине, у России есть шанс стать нормальной демократической страной, рассказал в интервью LIGA.net аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский, сын выдающегося американского геостратега Збигнева Бжезинского.
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"Отец много сделал, чтобы объяснить, почему Украина стратегически важна. Он сформулировал тезис, который в основе звучит так: Россия будет империей, пока не подчиняет Украину. Пока Москва покоряет Киев – не может быть демократией", – говорит Бжезинский.
Независимость и суверенитет Украины, интеграция в НАТО – критически важные для перспектив РФ вернуться к демократии и быть конструктивным международным игроком, говорит аналитик. Такая Россия избавится от имперских амбиций.
Это был вклад отца в мышление в США, говорит Ян Бжезинский. В частности, о роли Украины в Европе.
- Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, где чиновники обсудили ключевые вопросы защиты Украины.
- Президент Зеленский считает, что сможет наладить контакт с 45-м президентом США Дональдом Трампом в случае возвращения последнего в Белый дом.