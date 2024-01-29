Трамп грозит прекратить помощь Украине. Зеленский: Вряд ли политика США — это один человек
Президент Владимир Зеленский считает, что сможет наладить контакт с 45 президентом США Дональдом Трампом в случае возвращения последнего в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.
По его словам, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в США — среди республиканцев есть "некоторые голоса, но это не большинство".
"Вряд ли политика США зависит только от одного человека. Сегодня администрация Джо Байдена нас поддерживает, я доволен нашими отношениями. Как будет, если будет другой президент, сложно сказать. Жизнь подбрасывает много разных сюрпризов", — сказал Зеленский.
Он отметил, что может поговорить с Трампом.
"Если его формула поможет принести мир за сутки, то я буду очень счастлив, так как знаю, сколько людей мы теряем за сутки. Мы встречались один раз, когда он еще был президентом. Я думаю мы наладим диалог, нужно только желание", — заявил глава государства.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
Читайте также: Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку срыва помощи Украине. Тот отреагировал