Трамп грозит прекратить помощь Украине. Зеленский: Вряд ли политика США — это один человек

Зеленский заявил, что будет рад, если формула Трампа поможет закончить войну за сутки, так как он знает, сколько Украина теряет каждый день

Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский считает, что сможет наладить контакт с 45 президентом США Дональдом Трампом в случае возвращения последнего в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

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По его словам, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в США — среди республиканцев есть "некоторые голоса, но это не большинство".

"Вряд ли политика США зависит только от одного человека. Сегодня администрация Джо Байдена нас поддерживает, я доволен нашими отношениями. Как будет, если будет другой президент, сложно сказать. Жизнь подбрасывает много разных сюрпризов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что может поговорить с Трампом.

"Если его формула поможет принести мир за сутки, то я буду очень счастлив, так как знаю, сколько людей мы теряем за сутки. Мы встречались один раз, когда он еще был президентом. Я думаю мы наладим диалог, нужно только желание", — заявил глава государства.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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