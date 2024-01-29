Трамп погрожує припинити допомогу Україні. Зеленський: Навряд чи політика США — це одна людина
Президент Володимир Зеленський вважає, що зможе налагодити контакт із 45-м президентом США Дональдом Трампом у разі повернення останнього до Білого дому. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.
За його словами, Україна зберігає двопартійну підтримку в США – серед республіканців є "деякі голоси, але це не більшість".
"Навряд чи політика США залежить лише від однієї людини. Сьогодні адміністрація Джо Байдена нас підтримує, я задоволений нашими стосунками. Як буде, якщо буде інший президент, важко сказати. Життя підкидає багато різних сюрпризів", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що може поговорити із Трампом.
"Якщо його формула допоможе принести мир за добу, то я буду дуже щасливий, бо знаю, скільки людей ми втрачаємо за добу. Ми зустрічалися один раз, коли він ще був президентом. Я думаю, ми налагодимо діалог, потрібне лише бажання", — заявив глава держави.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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