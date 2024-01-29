Трамп погрожує припинити допомогу Україні. Зеленський: Навряд чи політика США — це одна людина

Зеленський заявив, що буде радий, якщо формула Трампа допоможе закінчити війну за добу, оскільки він знає, скільки Україна втрачає щодня

Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Володимир Зеленський вважає, що зможе налагодити контакт із 45-м президентом США Дональдом Трампом у разі повернення останнього до Білого дому. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.

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За його словами, Україна зберігає двопартійну підтримку в США – серед республіканців є "деякі голоси, але це не більшість".

"Навряд чи політика США залежить лише від однієї людини. Сьогодні адміністрація Джо Байдена нас підтримує, я задоволений нашими стосунками. Як буде, якщо буде інший президент, важко сказати. Життя підкидає багато різних сюрпризів", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що може поговорити із Трампом.

"Якщо його формула допоможе принести мир за добу, то я буду дуже щасливий, бо знаю, скільки людей ми втрачаємо за добу. Ми зустрічалися один раз, коли він ще був президентом. Я думаю, ми налагодимо діалог, потрібне лише бажання", — заявив глава держави.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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