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Антисемітську акцію в Парижі спецслужби розслідують як провокацію Москви – FranceInfo

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 16:44
Антисемітську акцію в Парижі спецслужби розслідують як провокацію Москви – FranceInfo - Фото
Фото - скриншот із відео

Під час розслідування антисемітської провокації у Франції поліція висунула припущення, що це була "замовлена з Росії операція з дестабілізації". Про це пише franceinfo.

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Джерело, близьке до розслідування, повідомило виданню, що "слідчі розглядають версію спроби дестабілізації з боку Москви".

Наприкінці жовтня поліція заарештувала в Парижі двох громадян Молдови, які вночі малювали трафаретом зірки Давида на фасадах будівель. Затримані заявили, що робили це за невелику оплату на прохання "третьої особи". Наразі в поліції уточнили, що замовником був "росіянин".

Оскільки затримані, як з'ясувалося, перебували у Франції нелегально, у прокуратурі спочатку ухвалили затримати їх для депортації та закрити справу.

Однак 31 жовтня на будинках у двох районах Парижа було виявлено ще близько двох сотень намальованих трафаретом зірок Давида. Як стверджує видання, слідчі за записами з камер відеоспостереження ідентифікували ще одну пару порушників, але ті швидко покинули Францію і заарештувати їх не встигли.

У поліції вважають "очевидним" зв'язок між цими епізодами й розслідують їх як антисемітську провокацію, ініційовану з Росії, пише видання.

  • 16 жовтня 2020 року в передмісті Парижа 18-річний чеченець Абдуллах Анзоров убив шкільного вчителя Семюеля Паті.
  • 13 жовтня 2023 року 20-річний Мохамад Могушков, чеченець за походженням, з криком "аллах акбар" увірвався до середньої школи в Аррасі та вбив вчителя французької мови. Ще двоє людей, охоронець школи і ще один учитель, були поранені. Нападника та його брата затримали.
  • Після цього уряд Франції оголосив режим "надзвичайної загрози" – за даними влади, ймовірним є сплеск активності терористичних груп через події на Близькому Сході.

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Сергій Бережний
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