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Антисемитскую акцию в Париже спецслужбы расследуют как провокацию Москвы – FranceInfo

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 16:44
Антисемитскую акцию в Париже спецслужбы расследуют как провокацию Москвы – FranceInfo - Фото
Фото - скриншот из видео

При расследовании антисемитской провокации во Франции полиция выдвинула предположение, что это была "заказанная из России операция по дестабилизации". Об этом пишет franceinfo.

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Источник, близкий к расследованию, сообщил изданию, что "следователи рассматривают версию попытки дестабилизации со стороны Москвы".

В конце октября полиция арестовала в Париже двух граждан Молдовы, которые ночью рисовали по трафарету звезды Давида на фасадах зданий. Задержанные заявили, что делали это за небольшую оплату по просьбе "третьего лица". Сейчас в полиции уточнили, что заказчиком был "россиянин".

Поскольку задержанные, как выяснилось, находились во Франции нелегально, в прокуратуре поначалу постановили задержать их для депортации и закрыть дело.

Однако 31 октября на зданиях в двух районах Парижа были обнаружены еще около двух сотен нарисованных по трафарету звезд Давида. Как утверждает издание, следователи по записям с камер видеонаблюдения идентифицировали еще одну пару нарушителей, но они быстро покинули Францию и арестовать их не успели.  

В полиции считают "очевидной" связь между этими эпизодами и расследуют их как антисемитскую провокацию, инициированную из России, пишет издание. 

  • 16 октября 2020 года в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил школьного учителя Сэмюэля Пати. 
  • 13 октября 2023 года 20-летний Мохамад Могушков, чеченец по происхождению, с криком "аллах акбар" ворвался в среднюю школу в Аррасе и убил учителя французского языка. Еще два человека, охранник школы и еще один учитель, были ранены. Нападавшего и его брата задержали. 
  • После этого правительство Франции объявило режим "чрезвычайной угрозы" – по данным властей, вероятен всплеск активности террористических групп из-за событий на Ближнем Востоке.

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Сергей Бережной
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