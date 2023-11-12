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Армія Польщі розгорнула на сході країни бронетанковий батальйон із південнокорейськими K2

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12.11.2023, 23:31
Армія Польщі розгорнула на сході країни бронетанковий батальйон із південнокорейськими K2 - Фото
Фото - Міністерство національної оборони Польщі

У Чартаєве на східному кордоні Польщі розгорнуть новий танковий батальйон Війська Польського, на озброєнні якого закуплені раніше у Південній Кореї танки К2. Про це повідомляє офіційний портал уряду Польщі.

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12 листопада голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Чартаєве привітав військових щойно сформованої 1-ї піхотної дивізії Легіонів, у складі якої створено також бронетанкову бригаду на базі південнокорейських танків К2.

"Ми усвідомлюємо погрози та чудово розуміємо, що кремлівські правителі розпочали війну, бо хочуть відновити Російську імперію. Це завжди було загрозою сусідніх для народів. Тому, щоб не допустити нападу, ми зміцнюємо армію", – сказав Блащак.

Мариуш Блащак (Фото – Министерство национальной обороны Польши)

Фото – Министерство национальной обороны Польши

У липні 2022 року в Польщі заявили, що планують масштабну програму переозброєння Війська Польського, яка передбачає закупівлю не лише американських танків Abarms і ракетних систем HIMARS, а й виробництво величезної кількості сучасних озброєнь у партнерстві з Південною Кореєю.

Сергій Бережний
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ПольщаМаріуш БлащакПівденна Кореятанки

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