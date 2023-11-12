Армія Польщі розгорнула на сході країни бронетанковий батальйон із південнокорейськими K2

У Чартаєве на східному кордоні Польщі розгорнуть новий танковий батальйон Війська Польського, на озброєнні якого закуплені раніше у Південній Кореї танки К2. Про це повідомляє офіційний портал уряду Польщі.

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12 листопада голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Чартаєве привітав військових щойно сформованої 1-ї піхотної дивізії Легіонів, у складі якої створено також бронетанкову бригаду на базі південнокорейських танків К2.

"Ми усвідомлюємо погрози та чудово розуміємо, що кремлівські правителі розпочали війну, бо хочуть відновити Російську імперію. Це завжди було загрозою сусідніх для народів. Тому, щоб не допустити нападу, ми зміцнюємо армію", – сказав Блащак.

У липні 2022 року в Польщі заявили, що планують масштабну програму переозброєння Війська Польського, яка передбачає закупівлю не лише американських танків Abarms і ракетних систем HIMARS, а й виробництво величезної кількості сучасних озброєнь у партнерстві з Південною Кореєю.

20 червня 2023 року повідомлялося, що до Польщі відправлено першу південнокорейську ракетну установку K239 Chunmoo.

7 листопада міноборони Польщі заявило, що замовило для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення становила близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

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