Армия Польши развернула на востоке страны бронетанковый батальон с южнокорейскими K2

В Чартаеве на восточной границе Польши развернут новый танковый батальон Войска Польского, на вооружении которого закупленные ранее в Южной Корее танки К2. Об этом сообщает официальный портал правительства Польши.

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12 ноября глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Чартаеве поздравил военных только что сформированной 1-й пехотной дивизии Легионов, в составе которой создана также бронетанковая бригада на базе южнокорейских танков К2.

"Мы осознаем угрозы и прекрасно понимаем, что кремлевские правители начали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю. Это всегда было угрозой соседних для народов. Поэтому, чтобы не допустить нападения, мы укрепляем армию", – сказал Блащак.

В июле 2022 года в Польше заявили, что планируют масштабную программу перевооружения Войска Польского, которая предполагает закупку не только американских танков Abarms и ракетных систем HIMARS, но и производство огромного количества современных вооружений в партнерстве с Южной Кореей.

20 июня 2023 года сообщалось, что в Польшу отправлена первая южнокорейская ракетная установка K239 Chunmoo.

7 ноября минобороны Польши заявило, что заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов.

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