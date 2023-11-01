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Аварія на Balticconnector: судно РФ у червні вело розвідку району – Helsingin Sanomat

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 13:01
Аварія на Balticconnector: судно РФ у червні вело розвідку району – Helsingin Sanomat - Фото
''Адмирал Владимирский'' (Фото - Wikipedia)

Супутникові знімки місця аварії на газопроводі Balticconnector показують, що в цьому районі на початку червня працювало російське науково-дослідне судно "Адмирал Владимирский", яке, як вважається, виконує завдання розвідки. Про це пише фінська Helsingin Sanomat.

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Російське науково-дослідне судно "Адмирал Владимирский", за даними супутникового спостереження, на початку червня знаходилося приблизно за 13 км від газопроводу Balticconnector.

2 червня, як стверджують спостерігачі, судно курсувало між фінськими Інкоо та Палдіскі. Протягом наступних півтора тижня "Адмирал Владимирский" рухався у південну частину Балтійського моря.

Як пише видання, вважається, що це судно займається розвідувальною діяльністю. За даними журналістів, такі кораблі РФ збирають дані, які потім можуть бути використані для диверсій проти об'єктів критично важливої підводної інфраструктури.

У червні біля газопроводу також знаходилося російське науково-дослідне судно "Сибиряков", яке було помічене в районі траси Balticconnector у серпні та вересні.

Газета зазначає, що ці судна часто працюють у морі з відключеними AIS (автоматичними ідентифікаторами розташування), тому для їх виявлення використовуються сучасні технології та супутникова зйомка.

Ще до пошкодження газопроводу з'явилися дані, що Росія потай містить карту об'єктів критично важливої інфраструктури – тоді йшлося про Північне море.

25 жовтня поліція Фінляндії, яка веде розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector, заявила, що підняла з дна зламаний якір. Судячи зі слідів, його тягали по дну поперек траси газопроводу. Слідство перевіряє причетність до події контейнеровоза Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу.

Balticconnector – трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки в Балтійському морі.
  • 8 жовтня через позаштатну ситуацію зупинилися постачання газу через Balticconnector.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на Balticconnector.
  • Телекомунікаційний підводний кабель між Швецією та Естонією був обірваний тоді ж, коли й газопровід Balticconnector. Міноборони Швеції заявило, що кабель "був пошкоджений зовнішньою силою або втручанням".

 

Сергій Бережний
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