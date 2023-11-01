Авария на Balticconnector: судно РФ в июне вело разведку района – Helsingin Sanomat

Спутниковые снимки места аварии на газопроводе Balticconnector показывают, что в этом районе в начале июня работало российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое, как считается, выполняет задачи разведки. Об этом пишет финская Helsingin Sanomat.

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Российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский", по данным спутникового наблюдения, в начале июня находилось примерно в 13 км от газопровода Balticconnector.

2 июня, как утверждают наблюдатели, судно курсировало между финскими Инкоо и Палдиски. В течение следующих полутора недель "Адмирал Владимирский" двигался в южную часть Балтийского моря.

Как пишет издание, считается, что это судно занимается разведывательной деятельностью. По данным журналистов, такие корабли РФ собирают данные, которые затем могут быть использованы для диверсий против объектов критически важной подводной инфраструктуры.

В июне возле газопровода также находилось российское научно-исследовательское судно "Сибиряков", которое было замечено в районе трассы Balticconnector в августе и сентябре.

Газета отмечает, что эти суда часто работают в море с отключенными AIS (автоматическими идентификаторами местоположения), поэтому для их обнаружения используются современные технологии и спутниковая съемка.

Еще до повреждения газопровода появились данные, что Россия скрытно составляет карту объектов критически важной инфраструктуры – тогда речь шла о Северном море.

25 октября полиция Финляндии, которая ведет расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила, что подняла со дна сломанный якорь. Судя по следам, его волочили по дну поперек трассы газопровода. Следствие проверяет причастность к происшествию контейнеровоза Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга.

Balticconnector – трубопровод, с 2019 года соединивший газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

8 октября из-за внештатной ситуации остановились поставки газа через Balticconnector.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана намеренная атака на Balticconnector.

Телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией был оборван тогда же, когда и газопровод Balticconnector. Минобороны Швеции заявило, что кабель "был поврежден внешней силой или вмешательством".

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