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Авіакатастрофа у Середземному морі. США підтвердили загибель п'яти своїх військових

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 09:38
Авіакатастрофа у Середземному морі. США підтвердили загибель п'яти своїх військових - Фото
Узбережжя Середземного моря (Фото: ЕРА, KHALED ELFIQI)

Європейське командування Збройних сил США заявило, що внаслідок авіакатастрофи у східній частині Середземного моря загинули п'ятеро американських військовослужбовців. 

Військові США зазначили, що всі п'ять членів екіпажу, які перебували на борту, загинули, коли летальний апарат впав "під час буденної місії дозаправлення в повітрі у межах військових навчань".

Відомство заявило, що з поваги до родин військовослужбовців і відповідно до політики Мініоборони США, імена членів екіпажу не розголошуються протягом 24 годин, поки сім'ї загиблих не будуть повідомлені.

Напередодні в Європейському командуванні підкреслили, що подія не пов'язана з бойовими діями у Секторі Гази чи вздовж ізраїльсько-ліванського кордону. 

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Мілана Головань
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