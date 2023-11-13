Авіакатастрофа у Середземному морі. США підтвердили загибель п'яти своїх військових

Європейське командування Збройних сил США заявило, що внаслідок авіакатастрофи у східній частині Середземного моря загинули п'ятеро американських військовослужбовців.

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Військові США зазначили, що всі п'ять членів екіпажу, які перебували на борту, загинули, коли летальний апарат впав "під час буденної місії дозаправлення в повітрі у межах військових навчань".

Відомство заявило, що з поваги до родин військовослужбовців і відповідно до політики Мініоборони США, імена членів екіпажу не розголошуються протягом 24 годин, поки сім'ї загиблих не будуть повідомлені.

Напередодні в Європейському командуванні підкреслили, що подія не пов'язана з бойовими діями у Секторі Гази чи вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Військово-морські сили США посилили свою присутність у Середземному морі після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

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