Авиакатастрофа в Средиземном море. США подтвердили гибель пяти своих военных
Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что в результате авиакатастрофы в восточной части Средиземного моря погибли пятеро американских военнослужащих.
Военные США отметили, что все пять членов экипажа, находившихся на борту погибли, когда летальный аппарат упал "во время будничной миссии дозаправки в воздухе в рамках военных учений".
Ведомство заявило, что из уважения к семьям военнослужащих и в соответствии с политикой Министерства обороны США имена членов экипажа не разглашаются в течение 24 часов, пока семьи погибших не будут сообщены.
Накануне в Европейском командовании подчеркнули, что событие не связано с боевыми действиями в Секторе Газа или вдоль израильско-ливанской границы.
- Военно-морские силы США усилили свое присутствие в Средиземном море после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.
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