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Авиакатастрофа в Средиземном море. США подтвердили гибель пяти своих военных

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 09:38
Авиакатастрофа в Средиземном море. США подтвердили гибель пяти своих военных - Фото
Побережье Средиземного моря (Фото: ЭРА, KHALED ELFIQI)

Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что в результате авиакатастрофы в восточной части Средиземного моря погибли пятеро американских военнослужащих.

Военные США отметили, что все пять членов экипажа, находившихся на борту погибли, когда летальный аппарат упал "во время будничной миссии дозаправки в воздухе в рамках военных учений".

Ведомство заявило, что из уважения к семьям военнослужащих и в соответствии с политикой Министерства обороны США имена членов экипажа не разглашаются в течение 24 часов, пока семьи погибших не будут сообщены.

Накануне в Европейском командовании подчеркнули, что событие не связано с боевыми действиями в Секторе Газа или вдоль израильско-ливанской границы.

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Милана Головань
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СШАавиакатастрофасамолетсредиземное море

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