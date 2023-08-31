ГБР показало фото с места катастрофы вертолетов Ми-8 на Донбассе. Версий расследования три

В Государственном бюро расследований показали снимок с места крушения двух вертолетов Ми-8 на Донбассе, где погибли шесть украинских летчиков. Начато расследование катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Правоохранители заявляют, что вертолеты разбились 29 августа — следствие уделит особое внимание изучению технического состояния вертолетов и следованию правилам подготовки к полетам.

Также будет изучаться версии поражения машин россиянами или диверсии.

Специалисты проведут диагностику черных ящиков.

Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что погибшие служили в 18 отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского, все они имели офицерские звания.

5 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.

Погибли трое летчиков: капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора – Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

28 августа стало известно, что следствие изучает три версии событий, которые привели к авиакатастрофе в Житомирской области.

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