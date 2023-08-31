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ГБР показало фото с места катастрофы вертолетов Ми-8 на Донбассе. Версий расследования три

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 13:14
ГБР показало фото с места катастрофы вертолетов Ми-8 на Донбассе. Версий расследования три - Фото
Место крушения Ми-8 на Донбассе (Фото: ГБР)

В Государственном бюро расследований показали снимок с места крушения двух вертолетов Ми-8 на Донбассе, где погибли шесть украинских летчиков. Начато расследование катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранители заявляют, что вертолеты разбились 29 августа — следствие уделит особое внимание изучению технического состояния вертолетов и следованию правилам подготовки к полетам.

Также будет изучаться версии поражения машин россиянами или диверсии.

Специалисты проведут диагностику черных ящиков. 

Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. 

Ранее стало известно, что погибшие служили в 18 отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского, все они имели офицерские звания. 

Читайте также: "Мы – щит, который прикрывает пехоту с неба". Видео 18 отдельной бригады армейской авиации

Дмитрий Гриниченко
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