ДБР показало фото з місця катастрофи гелікоптерів Мі-8 на Донбасі. Версій розслідування три

У Державному бюро розслідувань показали знімок із місця аварії двох вертольотів Мі-8 на Донбасі, де загинули шість українських льотчиків. Розпочато розслідування катастрофи. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Правоохоронці заявляють, що гелікоптери розбилися 29 серпня — слідство приділить особливу увагу вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів.

Також вивчатимуться версії ураження машин росіянами або диверсії.

Фахівці проведуть діагностику чорних скриньок.

Попередня кваліфікація — порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше стало відомо, що загиблі служили у 18 окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського, всі вони мали офіцерські звання.

25 серпня у Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Загинули троє льотчиків: капітан Андрій Пільщиков із позивним "Джус" та два майори – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

28 серпня стало відомо, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до авіакатастрофи на Житомирщині.

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