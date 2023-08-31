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ДБР показало фото з місця катастрофи гелікоптерів Мі-8 на Донбасі. Версій розслідування три

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 13:14
ДБР показало фото з місця катастрофи гелікоптерів Мі-8 на Донбасі. Версій розслідування три - Фото
Місце катастрофи Мі-8 на Донбасі (Фото: ДБР)

У Державному бюро розслідувань показали знімок із місця аварії двох вертольотів Мі-8 на Донбасі, де загинули шість українських льотчиків. Розпочато розслідування катастрофи. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці заявляють, що гелікоптери розбилися 29 серпня — слідство приділить особливу увагу вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів.

Також вивчатимуться версії ураження машин росіянами або диверсії.

Фахівці проведуть діагностику чорних скриньок.

Попередня кваліфікація — порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше стало відомо, що загиблі служили у 18 окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського, всі вони мали офіцерські звання.

Читайте також: "Ми – щит, що прикриває піхоту з неба". Відео 18 окремої бригади армійської авіації

Дмитро Гриниченко
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